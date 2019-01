CDU-Ratsmitglied und Treppenplatz-Anwohner Vincenzo Copertino wurde angegriffen und hat Strafanzeige bei der Polizei gestellt. Copertino will das Thema Sicherheit am Treppenplatz in Rat und Bezirksvertretung erneut auf die Tagesordnung bringen.

Wie Copertino berichtete, sei er am vergangenen Freitag auf dem Heimweg um kurz vor Mitternacht von einem jungen Mann mit einer Bierflasche beworfen und von dessen Zechkumpanen bepöbelt und bedroht worden. Die Flasche habe ihn knapp verfehlt, sagte der Brackweder. Die Szeneangehörigen hätten ihn erst in Ruhe gelassen, als er mit dem Handy in der Hand drohte, die Polizei zu rufen. »Es muss was geschehen«, forderte Copertino mehr Einsatz von Polizei und Ordnungsamt.