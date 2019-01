Schwestern, Mediziner, Stationssekretärin Dorothea Marteaux, ebenfalls Entbindungsstation, und ein Pfleger haben sich bereit erklärt, als »Alltagshelden« und »Teil des Ganzen« für ihre Berufe zu werben. Sie kommen aus allen Abteilungen und aus allen Klinikum-Standorten.

Im November war Fototermin im Studio – natürlich gestylt und geschminkt, Vor wenigen Tagen hat Olga Tarusimov sich zum ersten Mal zufällig auf der Bahn gesehen: »Ich saß gerade im Auto und habe mich ein bisschen erschrocken.« Insgesamt aber sind alle mit ihren Porträts zufrieden, wenn auch hier und da über »zu viele Falten« geklagt, mehr Retusche eingefordert wird.

QR-Code zu den Stellenanzeigen

Mobiel-Geschäftsbereichsleiterin Cornelia Christian hatte die Models mit Pflegedirektorin Christiane Höbig auf den Betriebshof in Sieker eingeladen, um die Bahn zu präsentieren – und die waren samt Familie und Freunden gekommen. Auch Olga Tarusimov ließ sich gemeinsam mit Sohn und Freundin ablichten. Und Dorothea Marteaux sagt: »Ja, das ist schon was Besonderes«.

Wer den QR-Code auf der rollenden Klinikum-Personalwerbung einscannt, wird direkt zu den Stellenanzeigen auf der Internetseite geführt. Das Klinikum hofft, dass möglichst viele Passanten und Fahrgäste auf die Bahn mit dem knallroten Design aufmerksam werden und damit auf einen möglichen Arbeitgeber oder Ausbildungsbetrieb.

Fotos auch auf Leinwänden

Nicht nur an der Stadtbahn, sondern auch stationär sind die Mitarbeiter-Großfotos zu sehen: Sie wurden auf Leinwände gedruckt und hängen im Treppenhaus des Klinikums Mitte.

Die Kampagne beinhaltet außerdem Imagefilme, in denen die Klinikum-Mitarbeiter von ihrem Berufsalltag erzählen. Und davon, was sie an ihrem Beruf besonders lieben. Dass an der roten Stadtbahn mit einer einzigen Ausnahme nur Fotos von Frauen zu sehen sind, erklären sich die Models so: »Männer sind eben einfach nicht so mutig wie wir.«