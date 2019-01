Die sogenannte Todeswand in Auschwitz neben der Baracke 11: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet im stillen Gedenken mit der Besuchergruppe aus NRW.

Von Hilmar Riemenschneider

Auschwitz (WB). Es ist vielleicht der Moment, der die Gefühle am stärksten aufwühlt, der Moment, in dem die kaum fassbare Dimension des Holocausts doch greifbar wird: Die Besuchergruppe aus NRW steht im ehemaligen Vernichtungs­lager Auschwitz-Birkenau vor zwei Tonnen menschlichen Haaren, unzähligen Koffern sowie hunderttausenden Schuhen von Kindern und Erwachsenen.

»Da wurde plötzlich greifbar, wie viele Menschen hier umgebracht worden sind«, sagt Julius (16) von der Bielefelder Marienschule der Ursulinen. Er war am Sonntag, am 74. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungs­lagers Auschwitz, Teil der besonderen Besuchergruppe, die von der in Bielefeld ansässigen Union Progressiver Juden nach Polen eingeladen wurde: 24 Jugendliche und junge Erwachsene mit jüdischem, christlichem und muslimischem Glauben machten sich fünf Tage lang auf einen Weg der Erinnerung. Der Leistungskurs Geschichte der Marienschule bildete einen Großteil der Gruppe. Auch Studenten der Universität Bielefeld waren dabei.

In Auschwitz trafen sie Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und eine Delegation aus NRW. Während eines Rundgangs mit Laschet erfuhren die jungen Menschen viel über die perfide Vernichtungssystematik der National­sozialisten.

An der Todeswand neben der Baracke 11 ist einer der emotionalsten Momente des Rundgangs: Dort wurden tausende Menschen von den ­Exekutionskommandos erschossen. Zwei der Jugendlichen – Frederik und Noura, er Christ, sie Muslima – tragen den Kranz des Landes NRW zu der »schwarzen Wand«, an der an diesem historischen Datum bereits mehrere Kränze als Zeichen der Trauer um die Opfer des NS-Vernichtungswahns liegen. Einige der jungen Menschen beginnen zu weinen.

Die Jugendlichen geben sich untereinander Halt – über alle religiösen Unterschiede hinweg. Die Grenzen schwinden weiter, als die Gruppe einige Meter weiter die Gedenkzeremonie in ein gemeinsames interreligiöses Gebet münden lässt. Gemeinsam beten sie, beklagen das Leid der Millionen Holocaust-Opfer, suchen Trost und den Blick nach vorn. »Hilf uns, der Wahrheit nicht auszuweichen, dass wir die Erinnerung nicht scheuen, sondern bewahren«, betet Frederik, der in Münster evangelische Theologie studiert. Der Rabbiner Walter Homolka, Vorsitzender der Union Progressiver Juden, sagt, Juden, Christen und Muslime hätten die gemeinsame Aufgabe, sich gegen Hass und Ausgrenzung zu stellen. »Wir sind die Architekten des Heute und des Morgen.«

Für die Jugendlichen ist das bereits der zweite gemeinsame Gottesdienst. Am Freitagabend hatten sie in der Synagoge von Oswiecim, wie Auschwitz heute heißt, den Sabbat begrüßt. »Es war für mich bewegend, als Jüdin in der Synagoge zu sehen, dass Hitler gescheitert ist und wir mit Christen und Muslimen dafür stehen, dass jeder Mensch gleich viel wert ist und man nicht auf Grund von Rasse oder Religionen jemanden anderes bewerten sollte«, sagt Sima (20), die ein freiwilliges Jahr bei der Union Progressiver Juden in Bielefeld absolviert.

Die Muslima Aya (20), die in Bielefeld Sozialwissenschaften studiert, sagt: »Wir haben gemerkt, dass wir zu vielen Themen das gleiche Bewusstsein haben. Was wir alle gelernt haben, ist, dass Weggucken nicht die Lösung ist, dass Passivität nicht die Lösung ist und wir verpflichtet sind, aktiv zu werden«, sagt sie mit Blick auf ihren jüdischen Kommilitonen Moritz (19), der von alltäglichem Antisemitismus berichtet, den er oft erlebe. Der Muslim Mahyar (17) aus Bielefeld formuliert einen Gedanken, den alle mit nach Hause nehmen: »Wir haben die Verantwortung, dass so etwas nicht noch mal passiert.«