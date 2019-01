Von Burgit Hörttrich

Bielefeld (WB). Meinrad, Präsident einer Demokratie und Vorsitzender der Regierungspartei, hat vor Jahren offenbar den richtigen Zeitpunkt erwischt, an die Macht zu kommen. Jetzt geht es nur noch darum, diese Macht zu erhalten. Lot Vekemans’ Politdrama »Momentum« erlebte am Samstag Premiere im Bielefelder Stadttheater, und das Publikum applaudierte – ­allerdings nicht übermäßig ­enthusiastisch.

Was möglicherweise daran liegt, dass die Figuren, verstärkt noch durch die durchsichtigen Gesichtsmasken, die die Züge erstarren lassen, kein Mitgefühl wecken. Was sich da in den Hinterzimmern der Regierungs- und Parteizentralen abspielt, spielt mit allen Klischees. Das Konzept des Powerpaars an der Regierungsspitze, des Bäumchen-wechsel-dich an der Spitze des Staates, all das ist sattsam bekannt – nicht erst seit »House of Cards«. Und bei den Tricksereien, wie die Partei überzeugt werden kann, den Chef im Amt zu belassen, kommt das Volk ohnehin nicht vor. Der Chef hat längst erkannt, dass »wir ein System aufgebaut haben, das dazu gemacht wurde, unsere Ideale sterben zu lassen«.

Alles trifft aufeinander

Meinrad gleitet in eine Depression ab. Ebba, seine Frau, seit 20 Jahren vermeintlich selbstlos an der Seite ihres Gatten, und Dieter, der Spindoctor mit dem Dolch im Gewand, bilden das Dreigestirn, das nicht ohne einander kann. Dann sind da noch ein Dichter, der sich mit Pablo Neruda verwechselt und ein tot geborenes Kind von Ebba, das nur mit seiner Mutter spricht und sonst von niemandem gesehen wird – offenbar eine Kopfgeburt der Präsidentengattin, die selbst nach der Macht giert.

Klingt bizarr, unterstreicht aber die vom wahren Leben entfernte Welt in den Zentren jener Politik, die möglicherweise einst das Beste für alle wollte, aber »Ideale und Macht vertragen sich nicht«, sagt Meinrad.

Verwundbarkeit und Imponiergehabe, Krisenmanagement und Verweigerung, alles trifft aufeinander. Meinrad will hinschmeißen und glaubt, damit auch Ebba einen Dienst zu erweisen. Die aber stellt klar: »Ich liebe dieses Leben. Es gibt mir die Möglichkeit, Dinge zu tun, die ich wichtig finde.« Welche das sind, bleibt offen.

Thomas Wolff spielt Meinrad, einen Zerrissenen, der erkannt hat, dass ihm längst die Kraft fehlt, noch etwas zu bewegen – schließlich ist er nicht mal in der Lage, sich zwischen drei Krawatten zu entscheiden. Ein Bad in der Menge der Claqueure lässt ihn aber schnell umdenken, denn Einfluss ist alles.

Bühnenbild dreht sich wie eine Mühle

Thomas Wehling ist ein eiskalter Berater, der die Dinge so zurechtdreht, wie sie gerade passen. Die Gewissheiten von gestern werden heute über Bord gekippt. Nur in seinem Verhältnis zu Ebba verliert er zeitweise die Kontrolle.

Ebba, von Christina Huckle im schneeweißen, strengen Hosenanzug als eine Kombination von Hillary Clinton, Claire Underwood und Evita Peron auf die Bühne gebracht, hat die Vision einer gerechteren Welt längst abgehakt. Als sie plötzlich Gespenster sieht, verliert sie die Kontrolle, schluckt Tabletten, fällt ins Koma, kehrt aber mit höchsten Ansprüchen ins Leben zurück: Sie will Präsidentin sein. Ebba zu Meinrad: »Ich bitte dich nur, mir etwas zu geben, weil du es kannst, weil es in deiner Macht liegt.« Das Ende bleibt in der Schwebe, das Stück bietet keine einfache Lösung an. Zum Glück.

Dank der Leistung der beiden jungen Schauspieler Vincent zur Linden als Dichter von enervierender Langsamkeit, der kein Auftragsschreiber sein will, und Doga Gürer als das totgeborene Kind mit großer Weisheit wirkt die Existenz dieser beiden Figuren nicht zu skurril, nicht gewollt oder gar überzogen.

Regisseur Bernhard Mikeska hat von Steffi Wurster ein Bühnenbild bauen lassen, das sich permanent dreht wie eine Mühle, deren Räderwerk alle, die sie zu kontrollieren glauben, unerbittlich zermalmt. Gleichzeitig dreht sich alles um Ebba und Meinrad. Und damit auch alles um Dieter. Das Stück zeigt, wie Macht die Mächtigen verändert, wie aus Idealisten Egoisten werden. Oder aus Freiheitshelden Diktatoren.

