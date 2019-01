Die Justizvollzugsanstalt Bielefeld an der Umlostraße in Ummeln. Foto: Thomas F. Starke

Am vergangenen Samstag um 18.10 Uhr baten Mitarbeiter des Kontrolldienstes der Verkehrsbetriebe Mobiel im Bundespolizeirevier Bielefeld am Hauptbahnhof um Unterstützung bei der Identitätsfeststellung. Sie hatten einen 23-jährigen Mann in der Stadtbahnlinie 1 ohne Fahrschein und Ausweisdokumente angetroffen, berichtete Polizeisprecher Carsten Bente.

Bei der Überprüfung der Identität des 23-Jährigen Deutschen stellten die Bundespolizisten jedoch fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Bielefeld wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl, Diebstahl mit Waffen, besonders schweren Fall des Diebstahls in zwölf Fällen und Diebstahl in vier Fällen mit Haftbefehl gesucht wurde. Der 23-jährige Gesuchte war insgesamt zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden, wovon noch eine Restfreiheitsstrafe von 437 Tagen zu vollstrecken war.

Die Bundespolizisten verhafteten den Mann und ließen ihn in die Justizvollzugsanstalt Bielefeld bringen. Zudem erhielt der Mann eine neue Strafanzeige wegen Schwarzfahrens, im Juristendeutsch Erschleichen von Leistungen genannt.