Bielefeld (WB/hz). Die Polizei Bielefeld sucht zwei Tankstellenräuber. Die maskierten Männer haben am Sonntagabend die Tankstelle an der Gotenstraße im Stadtteil Brackwede überfallen und Bargeld, Alkoholika und Zigaretten erbeutet.

Gegen 18.35 Uhr tauchten zwei Unbekannte auf dem Tankstellengelände an der Einmündung Gotenstraße und Wikingerstraße auf. »Als die Kassiererin die beiden Männer bedienen wollte, hielt sie einer fest und forderte Geld«, berichtete Polizeisprecher Michael Kötter.

Während ein Räuber in die Kasse griff, sammelte sein Komplize einige Flaschen Alkohol und Zigarettenpäckchen ein und steckte die Beute in einen mitgebrachten Jutebeutel. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten von der Tankstelle in Richtung der Wikingerstraße.

Beide Männer waren etwa 25 Jahre alt, um die 1,80 Meter groß, hatten dunkle Augen und waren von kräftiger Statur. Die Kriminellen waren dunkel gekleidet und hatten Kapuzen – davon eine mit Fellbesatz – aufgesetzt. Zudem hatten sie ihre Gesichter abgedeckt, so dass nur die Augen sichtbar waren.

Zeugenhinweise zu den Tankstellenräubern an das Kriminalkommissariat 14, Tel. 0521/5450.