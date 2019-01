Bielefeld (WB/sas). Die grauen Haare von Birgit sind gut schulterlang und in den Spitzen etwas dünn. Uwe Kennemund, der »Friseur mit den Scherenhänden«, macht sich ans Werk. Er hat mit Birgit vorab besprochen, wie kurz er schneiden soll. Am Ende hat sie einen knapp kinnlangen flotten Haarschnitt.

Das Besondere: Friseurmeister Kennemund aus Hiddenhausen ist Mitglied der »Barber Angels«, ein Club von Friseuren, der im November 2016 von Claus Niedermeier aus Bieberach, noch heute Präsident der »Brotherhood«, gegründet wurde. Seitdem schneiden seine Mitglieder – an einer schwarzen Kutte mit Emblem zu erkennen – und Gastfriseure in ganz Deutschland obdachlosen oder bedürftigen Menschen die Haare oder bringen ihren Bart in Form. In Bielefeld haben die Barber Angels gestern ihren ersten Einsatz absolviert.

Eingeladen hatten sie Diakonie, Caritas und der evangelische Kirchenkreis, im Haus der Kirche war ein großer »Salon« eingerichtet: An 15 Plätzen standen dort Coiffeure bereit, um ihren Gästen die Haare zu schneiden. Aus Hamburg, Bremen, von der holländischen Grenze und auch aus Ostwestfalen waren sie an ihrem freien Tag angereist. Organisiert hatten den wohltätigen Einsatz Kennemund und Carsten Richter aus Beverungen, aus Bielefeld waren Anne Souza und Sabine Braamt dabei. Beide finden die Idee »einfach toll« und wollten helfen, anderen Gutes zu tun. Braamt war nicht zum ersten Mal dabei, sie hat schon in Düsseldorf, Kassel und Hannover armen Menschen die Haare geschnitten. Bielefeld war auch für sie eine Premiere.

»Erster Einsatz in einer Stadt ist schwer zu planen«

»Ein erster Einsatz in einer Stadt ist schwer zu planen, es muss sich erst herumsprechen«, sagte Richter. Über karitative Einrichtungen wie etwa den Bielefelder Tisch oder die Bahnhofsmission waren bedürftige Menschen angesprochen und Gutscheine für einen Haarschnitt oder eine Rasur verteilt worden. Mit 80 bis 100 Gästen rechneten die Barber Angels. Birgit war eine von ihnen – und froh, wieder eine flotte Frisur zu bekommen. Neben ihr ließ sich ein junger Mann die Haare schneiden. »Es ist schön, wieder eine vernünftige Frisur zu bekommen«, freute er sich.

»Ein neuer Haarschnitt bedeutet für die Menschen oft ein Stück Würde und gibt ihnen Selbstbewusstsein zurück«, erklärt Richter, der allein in diesem Januar viermal karitativ im Einsatz war. »Ich helfe gerne mit dem, was ich gelernt habe.« Und ein gepflegtes Äußeres helfe manchem, wieder erhobenen Hauptes durch die Stadt zu gehen. »Mit einer neuen Frisur hat vielleicht manch’ einer auch den Mut, sich um einen Job oder eine Wohnung zu bewerben, sie kann einen Neuanfang markieren«, sagt er.

Zweiter Einsatz in Bielefeld geplant

Einmalig soll der Einsatz in Bielefeld nicht bleiben: Die Barber Angels würden gerne alle drei bis vier Monate kommen. »Ein Traum wäre, wenn dann einige Bielefelder Kollegen mehr dabei wären«, wünschen sich Richter und Kennemund.

Mit dem Haarschnitt allein war es am Montag auch nicht getan: Es gab einen Imbiss und ein Getränk, und wer wollte, konnte sich schminken lassen – Alcina hatte Produkte zur Verfügung gestellt. Zudem gab es als kleine Geschenke Tücher, Schals, Mützen, Sonnenbrillen oder ein Tütchen mit Pflegeprodukten.