Von Hendrik Uffmann

Dornberg (WB). Um den Johannisbach ökologisch weiter zu verbessern, baut die Stadt einen neuen Regenrückhalteraum im Bereich der Straße Am Haßkamp in Bielefeld-Dornberg . Denn bislang ergießt sich dort 30 bis 40 mal pro Jahr bei starkem Regen eine Sturzwelle in den Bach, die den Boden ausspült.

Die dafür notwendigen Baumfällarbeiten haben gestern begonnen. Ein Bagger arbeitet sich seitdem durch den Bestand an jungen Erlen und rodet ein etwa 2000 Quadratmeter großes Gebiet am Rehagenbach kurz vor dessen Zusammenfluss mit dem Johannisbach. Die Fällarbeiten sollen im Laufe dieser Woche abgeschlossen sein. Im Spätsommer sollen dann die Arbeiten an dem eigentlichen Rückhalteraum mit einem Fassungsvermögen von bis zu 2400 Kubikmetern durchgeführt werden. Etwa 260.000 Euro soll die Maßnahmen kosten, sagt Ulrike Giese-Grohmann, im städtischen Umweltamt für den Bereich Oberflächengewässer zuständig.

Notwendig ist der neue Regenrückhalteraum, weil in diesem Bereich das gesamte Oberflächenwasser ankommt, das in dem oberhalb gelegenen Wohngebiet zwischen Dornberger Straße, Mönkebergstraße, Am Pferdekamp und Rehagenhof anfällt. »Dies ist eine große versiegelte Fläche«, erklärt Malte-Leander Vajen vom Bereich Gewässerentwicklung des Umweltamts.

Starker Wasserschwall

Durch die Hanglage fließt das Wasser in die nördlich des Wohngebiets gelegene Senke in Richtung Rehagenbach. Diesem vorgelagert ist ein Regenüberlaufbecken, in dem das Wasser zunächst gesammelt wird, bevor es weiter in den Rehagenbach fließt, der dann nach etwa 60 Metern in den Johannisbach mündet. »Wenn es stark regnet, kann das Regenüberlaufbecken die Wassermenge nicht mehr auffangen«, erklärt Vajen.

Die Folge sei ein Spülstoß – ein starker Wasserschwall, der zunächst auf den Rehagenbach und dann auf den Johannisbach treffe. Etwa 30 bis 40 mal jährlich komme dies vor, »das ist sehr häufig«, ergänzt Ulrike Giese-Grohmann. Als Folge wird das Bachbett weggespült, so dass es Tiere und Pflanzen dort schwer haben, zu überleben.

Regenrückhalteraum soll als Puffer dienen

Der neue Regenrückhalteraum soll deshalb als Puffer dienen. Um ihn anzulegen, wird ein derzeit in dem Gebiet liegender Wall abgetragen, so dass die Fläche vergrößert wird, und ein neuer Erdwall angelegt. Da der Bereich ohnehin in einer Senke liege, biete sich diese Stelle dafür, an, erläutert Vajens Kollege Heiko Döpke.

Am Ende dieses so entstehenden natürlichen Auffangbeckens wird eine etwa einen Meter hohe und 50 Zentimeter starke Gabionenwand gebaut, durch die das Wasser aus dem Becken langsam in den Rehagen- und dann weiter in den Johannisbach fließen kann und dabei auch gefiltert wird. Denn aus dem Wohngebiet fließe auch Schmutzwasser in den Bereich, so Ulrike Giese-Grohmann. Aus diesem Grund erhält der Regenrückhalteraum als Abdichtung auch einen Boden aus einer mineralischen Tonschicht. Zur Straße Am Haßkamp soll als Abgrenzung eine Hecke gepflanzt werden. Die Fußwege und die Fußgängerbrücke über den Johannisbach sollen auch nach den Bauarbeiten bestehen bleiben.

Geplant sind diese in der regenärmeren Zeit im August und September, die Dauer schätzt Ulrike Giese-Grohmann auf vier bis sechs Wochen. Die Planungen sollen auch in der Sitzung der Bezirksvertretung Dornberg am 28. Februar vorgestellt werden.