»Frühestens Mitte/Ende 2020« soll das Neubauprojekt an der Babenhauser Straße fertig sein. Foto: R.A.T. Wohnprojekte GmbH (Animation)

Von Stefan Biestmann

Bielefeld (WB). Eine weitere Traditionsgaststätte in Bielefeld schließt: Der Bültmannskrug an der Babenhauser Straße öffnet am 31. März zum letzten Mal die Türen. Nach dem Abriss des Gebäudes soll auf dem Gelände ein Neubau mit etwa 40 Studentenwohnungen entstehen.

Investor ist das Bielefelder Unternehmen »R.A.T. Wohnprojekte GmbH« mit Sitz an der Obernstraße. Geschäftsführer und Gesellschafter Andreas Husemann spricht nach ersten Kalkulationen von einem Investitionsvolumen von etwa 4,5 Millionen Euro. Der Neubau auf dem 1500 Quadratmeter großen Areal solle drei Geschosse plus Staffelgeschoss umfassen. »Er ist angepasst an die Bebauungsweise der Umgebung«, sagt Husemann. Die Wohnungen sollen nach ersten Planungen jeweils eine Größe von etwa 30 bis 40 Quadratmetern haben.

Baurecht liege bereits vor, berichtet Husemann. Das Projekt sei in der Bezirksvertretung Schildesche vorgestellt und begrüßt worden. Und nach Angaben von Reinhold Beck, Abteilungsleiter im Bauamt, haben auch die beteiligten Ämter zugestimmt. Der Abriss des Bültmannskrugs soll laut Husemann frühestens Mitte dieses Jahres erfolgen. Mit einer Fertigstellung des Projekts sei »frühestens Mitte/Ende des Jahres 2020« zu rechnen.

»Die Lage ist prädestiniert für Studentenwohnungen«

Die Detailplanungen übernehme der Bielefelder Architekt Christian Spornitz. »Die Lage ist prädestiniert für Studentenwohnungen«, schwärmt Husemann – und verweist unter anderem auf die Stadtbahn-Endhaltestelle in der Nähe.

Die Gespräche mit den bisherigen Besitzern des Bültmannskrug-Geländes seien »sehr offen und positiv« gewesen. Horst Bentlage (72) und seine Ehefrau Karola (73) haben als Betreiber des Bültmannskrugs bereits die Stammgäste über die Schließung informiert. »Aus Altersgründen« habe sich das Paar entschieden, Hotel und Restaurant zu schließen, sagt Horst Bentlage. Die Entscheidung sei aber nicht leicht gefallen: »Der Bültmannskrug liegt uns sehr am Herzen«, sagt Karola Bentlage.

Das Restaurant laufe weiter sehr gut und das Hotel mit seinen neun Zimmern sei gut ausgelastet, berichtet das Ehepaar. »Und wir haben viele tolle Gäste«, sagt Karola Bentlage. »Wir hören also auf einem hohen Level auf.« Allerdings stellt sie auch fest, dass die Arbeit viel Kraft kostet. »Wir wollen jetzt in Ruhe unseren Lebensabend genießen«, berichtet Karola Bentlage.

In der Familie stand kein Nachfolger für das Restaurant bereit – und das Paar entschied sich schließlich dagegen, nach einem Pächter für das Lokal zu suchen. Denn der Bültmannskrug sei nun einmal mit dem Namen Bentlage und mit hohen Qualitätsansprüchen verbunden, heißt es.

Bültmannskrug-Tradition reicht bis ins 19. Jahrhundert

Die Tradition des Restaurants reiche bis ins 19. Jahrhundert, berichtet Horst Bentlage. Im Jahr 1882 wurde der Alte Bültmannskrug gegründet. Seit 1951 ist der Betrieb in Familienhand, als Horst Bentlages Vater Ernst das Restaurant übernahm. Im Jahr 1968 erfolgte dann der Abriss des Alten Bültmannskruges. Direkt daneben entstand der heutige Bültmannskrug, der 1969 öffnete. »Wir hatten damals nur 14 Tage Zeit für den Umzug«, erinnert sich Horst Bentlage.

Der Bültmannskrug samt Kegelbahn wurde im Laufe der nächsten Jahrzehnte auch ein Anlaufpunkt für viele Vereine. Jetzt endet eine Ära an der Babenhauser Straße – direkt an der Stadtbezirksgrenze zwischen Schildesche und Dornberg. Das Ehepaar Bentlage will sich Ende März von den Stammgästen verabschieden, berichtet Horst Bentlage. »Dann ist sicher noch eine kleine Feier geplant.«