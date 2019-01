Aldi will sich auch in Gadderbaum vergrößern. Foto: dpa/Archiv

Bielefeld (WB/HHS).Aldi-Nord prüft derzeit »verschiedene Alternativen«, in Gadderbaum einen neuen Markt zu errichten. Das bestätigte Unternehmenssprecher Axel vom Schemm am Montag auf Anfrage, nachdem am Donnerstag in der Bezirksvertretersitzung entsprechende Gerüchte zur Sprache gekommen waren.