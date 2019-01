»Deutschlands berühmtester Blitzer« am Bielefelder Berg. Foto: Bernhard Pierel

Bielefeld (WB/jmg). Das Tempolimit auf der A2 am Bielefelder Berg ist rechtmäßig. Das geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes (OVG) in Münster hervor.