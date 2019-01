Bielefeld (WB/hz). Die Besatzungen des Bielefelder Rettungshubschraubers Christoph 13 haben vergangenes Jahr in Ostwestfalen-Lippe und angrenzenden Bereichen 1440 Einsätze geflogen. Das sind 30 mehr als im Vergleichsjahr 2017, heißt es in der am Dienstag vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) vorgestellten Statistik. Insgesamt war der hiesige Rettungshubschrauber vergangenes Jahr 420 Stunden in der Luft.

1047 Einsätze waren für die Besatzungen von Christoph 13 sogenannte Primärversorgungen – das ist im Vergleich aller vom BBK betriebenen Hubschrauber Platz 1 in Deutschland. Bei derartigen Einsätzen versorgten die eingeflogenen Notärzte unter anderem an Unfallstellen Opfer bis zum Transport per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Primär- und Sekundärtransporte, bei denen Patienten in Kliniken geflogen beziehungsweise verlegt werden, gab es nur in 311 Fällen. Einmal war Christoph 13 vergangenes Jahr an einem Sucheinsatz nach einem vermissten Menschen beteiligt.

2011 war das Rekordjahr mit 1831 Einsätzen

Das vergangene Jahr war für den Bielefelder Rettungshubschrauber ein durchschnittliches. Im Rekordjahr 2011 gab es bislang nie wieder erreichte 1831 Einsätze.

Die Heimat des orangefarbenen Christoph 13 ist das Luftrettungszentrum am Klinikum Rosenhöhe in Brackwede. Die Besatzung des Rettungshubschraubers besteht aus einem Piloten der Bundespolizei, einem Notarzt eines Bielefelder Krankenhauses und einem Notfallsanitäter von der Berufsfeuerwehr Bielefeld.

Alarmiert wird Christoph 13, der mit einer Spitzengeschwindigkeit von 230 Kilometern in der Stunde auf direktem Luftweg zum Einsatz fliegen kann und damit schneller vor Ort ist als jeder Notarztwagen mit Blaulicht und Martinshorn, von der hiesigen Feuerwehr-Leitstelle. Der Bielefelder Rettungshubschrauber ist einer von 18 Zivilschutz-Hubschraubern des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.