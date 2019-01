Aber der Kilometerpreis, der sich daran anschließt, wird erhöht. Künftig kostet jeder weitere gefahrene Kilometer 2,25 Euro und damit 15 Cent mehr als bisher (tagsüber), nachts 2,30 Euro ( plus 20 Cent). Die Kosten für eine Stunde Wartezeit steigen von 33 auf 35 Euro. Die letzte Preiserhöhung liegt zwei Jahre zurück. Die Anträge der Taxiunternehmen auf Änderung der Tarifordnung berufen sich auf Mehrkosten unter anderem wegen der Anhebung des Mindestlohns und der Kosten für Kraftstoff und Instandhaltung der Fahrzeuge.

60 Prozent der Fahrten Bielefelder Taxis seien tarifgebunden (Privatpersonen, Geschäftsleute, Touristen). Eine weitere Haupteinnahmequelle würden Krankenfahrten im Auftrag der Sozialversicherungsträger mit einem Anteil von 23 Prozent bilden. Sonstige Vertragsfahrten seien solche in der Beförderung von Schülern oder Menschen mit Behinderung.

In Ostwestfalen-Lippe ist Taxifahren (drei Kilometer-Distanz) nur in Paderborn und in Lippe günstiger. Entscheiden über die neue Tarifordnung muss der Rat in seiner Sitzung am Donnerstag, 7. Februar.