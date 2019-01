Blitzer auf der A2 am Bielefelder Berg. Foto: Thomas F. Starke/Archiv

Von Uwe Koch

Bielefeld (WB). So oft und so präzise die Blitzanlage auf der Autobahn 2 am Bielefelder Berg auch auslöst. Sie ist ebenso berechtigt wie das Tempolimit, das den Blitzer eben notwendig macht.