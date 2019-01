Diese Zahl steht beispielhaft dafür, was weitgehend unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit hinter den Kulissen in allen Bielefelder Freiwilligen Feuerwehren geleistet wird. Umgerechnet aufs Jahr sind die fast 5667 Dienststunden der Löschabteilung West für jeden der 29 aktiven Brandbekämpfer acht Tage Engagement fürs Ehrenamt. Das erbringen die Helfer und Retter zumeist in der Freizeit abends, nachts oder am Wochenende. Für Löschabteilungsführer Andreas Buschmann ist das eine »wirklich hervorragende Leistung«.

»Das ist schon massig«, kommentierte Buschmann bei der Jahreshauptversammlung der freiwilligen Feuerwehrabteilung West die hohe vierstellige Stundenzahl. Der Statistik zufolge steigt bei der Löschabteilung Jahr für Jahr die Arbeitsbelastung – zuletzt um nochmals 14 Prozent auf exakt 5666,78 Dienststunden.

Und es gibt immer noch Menschen, die bereit sind für dieses große Engagement im Ehrenamt. Zur Zeit bereiten sich bei der Löschabteilung West fünf Anwärter auf die aktive Laufbahn als freiwilliger Brandbekämpfer vor.

Eine Erklärung dafür, warum die für den Westen der Bielefelder Innenstadt inklusive Schüco-Arena zuständigen Feuerwehrleute immer mehr gefordert sind, liefert ein Blick auf die Einsätze des Jahres 2018. 112 Mal rückten die Helfer und Retter aus. »Die durchschnittliche Einsatzdauer verlängerte sich mit einer Stunde und neun Minuten im Gegensatz zum Vorjahr deutlich«, erklärte der Löschabteilungsführer. Als Beispiel nannte er die zeitaufwendigen Löscharbeiten beim Brand in der Tiefgarage des Franziskus-Hospitals Anfang März vergangenen Jahres.

Wenn sie nicht im Einsatz sind, bilden sich die freiwilligen Feuerwehrleute bei Lehrgängen und Seminaren fort. Allein dabei kamen fast 1006 Stunden zusammen. Weitere 905 Stunden wurden bei den 25 Übungsdiensten geleistet. Zudem schützen die Aktiven bei Brandsicherheitswachen im Stadttheater, in der Stadthalle und bei jedem zweiten Heimspiel der Arminen in der Schüco-Arena Großveranstaltungen. 75 Mal war das im Jahr 2018 der Fall, was weitere fast 562 Stunden ausmachte. »Der Dank geht an die Kameraden für ihr Engagement und an die Arbeitgeber für die Freistellungen während der Arbeitszeit«, lautete das Fazit des Löschabteilungsführers.