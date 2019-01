Das Tempolimit am Bielefelder Berg ist rechtens, es darf weiter geblitzt werden. Foto: Thomas F. Starke

Von Uwe Koch

Bielefeld (WB). Am Bielefelder Berg auf der Autobahn 2 bleibt es – wie berichtet – bei Tempo 100. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster am Dienstag entschieden und damit die Geschwindigkeitsbeschränkung für den drei Kilometer langen Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Bielefeld-Süd und Bielefeld-Ost in Fahrtrichtung Hannover als »rechtmäßig« erklärt.