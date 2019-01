Bielefeld (WB/hz). »Die Digitalisierung revolutioniert das Auto und unsere Mobilität. In der Automatisierung des Kfz sind wir bereits im Level 3: Hier übernehmen die elektronischen Systeme das Fahren schon fast komplett.« Das sagte Martin Schmelz, Vorsitzender des Gesellenprüfungsausschusses der Kfz-Innung Bielefeld, bei der Freisprechungsfeier mit Übergabe der Gesellenbriefe an die neuen Kfz-Mechatroniker.

Dass die Ausbildung im heimischen Kfz-Gewerbe auf dem Stand der Technikentwicklung ist, zeigte sich an einer Premiere. Erstmals erhielten bei der Freisprechungsfeier in der Vilsendorfer Festhalle »Unterm blauen Dach« zwei Auszubildende mit dem Schwerpunkt System- und Hochvolttechnik ihre Gesellenbriefe und lagen unter den Prüfungsbesten gleich ganz vorne. So erzielten die besten Prüfungsergebnisse Bastian Jasinki, Schwerpunkt System- und Hochvolttechnik, Jan Paul Hünerhoff, Schwerpunkt Personenkraftwagen, und Paul Saalmann, nochmals Schwerpunkt System- und Hochvolttechnik.

Die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker mit Schwerpunkt Pkw-Technik erfolgreich abgeschlossen haben: Mohamed Aly, Abukhabdulla Amonbekov, Metehan Balci, Lutz Bergmann, Christian Berkau, Marcel Bittner, Tobias Böger, Fabian Brockmann, Erik Büteröwe, Alexander Dobbek, Bilal Dönmez, Mert Eroglu, Malte Fenske, Sören Götza, Artur Hamm, Steffen Heitmann, Pierre Andre Höcker, Jan Paul Hünerhoff, Dominic Jürgens, Muhammed Kalash, Selim Kilic, Phillip Kocikowski, Osman Kurban, Sidhu Mandeep Singh, Florian Meyer, Verena Mühlenweg, Kapilanatan Nagendram, Cedric Passon, Marvin Russ, Philipp Schröder, Martin Seuthe, Ilyas Sli, Robin Stupar, Muhammed Abdo Tatar, Jannis Thon, Kirill Willmann, Dimitrije Zaric.

Die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker mit Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik erfolgreich abgeschlossen haben: Vlado Djukic, Marcel Krause, Jan Naundorf, Nicolas Niemann, Tobias Obermeyer.