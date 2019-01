Ein aufmerksamer Zeuge (22) führte in der Nacht zum Mittwoch die Polizei auf die Spur der Täter im Osten der Bielefelder Innenstadt, berichtete Polizeisprecherin Sarah Siedschlag. Gegen 23.30 Uhr vernahm der Bielefelder ungewöhnliche Geräusche von der Helmholtzstraße. Als der 22-Jährige aus der Wohnung trat, beobachtete er zwei Jugendliche (15/17) dabei, wie sie die Außenspiegel von insgesamt sechs an der Straße geparkten Autos abtraten.

Der Zeuge informierte sofort die Polizei und folgte den Tätern in sicherem Abstand. Die Jugendlichen verschwanden in einem Haus an der angrenzenden Ravensberger Straße. Bei Eintreffen der Polizisten schmiss einer der Randalierer einen Blumentopf aus dem Fenster seiner Wohnung und zeigte sich dabei kurz.

Der 22-Jährige identifizierte den Jugendlichen als einen der Randalierer. Die Polizisten stellten die beiden Tatverdächtigen kurz darauf in der Wohnung. Polizeisprecherin Siedschlag: »Im Gespräch zeigten sich die Jugendlichen uneinsichtig und beleidigten die Beamten.« Gegen die 15- und 17-Jährigen erging Strafanzeige wegen Sachbeschädigung an sechs Fahrzeugen und wegen Beleidigung.