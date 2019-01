Von Hendrik Uffmann

Bielefeld (WB). Seit Jahren ist der Parkstreifen an der Eckendorfer Straße in Höhe Leineweberring immer wieder in der Diskussion, weil dort abgestellte Lkw in die Fahrbahn hineinragen und kritisiert wird, dass es dadurch zu gefährlichen Situationen komme. Jetzt hat sich die Bezirksvertretung Heepen des Themas erneut angenommen.

»Der Parkstreifen ist zu schmal, dort ist eine Gefahrenstelle«, sagte Bezirksbürgermeister Holm Sternbacher (SPD) in der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung.

Dabei geht es um den Abschnitt der Eckendorfer Straße zwischen der Straße Am Wellbach und der Böttcherstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Dort gibt es einen Parkstreifen, den viele Lkw-Fahrer nutzen, um ihre Fahrzeuge dort abzustellen. Häufig sind diese jedoch so breit, dass sie über die Fläche des Parkstreifens hinausragen und der Aufbau zum Teil bis auf den rechten Fahrstreifen der an dieser Stelle vierspurigen Straße ragt.

»Wir wollen darauf hinweisen, dass man diese Gefahrenstelle beseitigt.«

Die Folge ist, dass vor allem andere Lkw, die auf der Eckendorfer Straße stadteinwärts fahren, teilweise auf die linke Fahrspur ausweichen müssen. Dies hatte in der Einwohnerfragestunde der Bezirksvertretungssitzung der Heeper Manfred Kettner erneut kritisiert und seine Schilderung mit Fotos untermauert. Zu sehen ist darauf, dass ein Kleinwagen in den Gegenverkehr ausweicht, weil ein neben ihm fahrender Lkw auf die linke Fahrspur fährt, um ausreichend Abstand zu den geparkten Lastwagen zu halten.

Bezirksbürgermeister Holm Sternbacher sagte daraufhin zu, sich des Problems anzunehmen. »Wir wollen darauf hinweisen, dass man diese Gefahrenstelle beseitigt«, sagte Sternbacher.

Eine Lärmbelästigung für Anwohner geht von ihnen nicht aus

Aus Sicht von Reiner Sander von der Straßenverkehrsbehörde im städtischen Verkehrsamt gibt es aktuell jedoch keine Alternative. »Ich weiß, dass die Lkw zum Teil zu breit sind und dass die Situation nicht optimal ist. Doch irgendwo müssen die Lkw parken. Und dann lieber dort als in Wohngebieten«, sagte Sander. In diesem Bereich der Eckendorfer Straße gebe es ausreichend Verkehr und damit ausreichende soziale Kontrolle, so dass die Lastwagen nicht beschädigt würden. Und eine Lärmbelästigung für Anwohner geht von ihnen dort ebenfalls nicht aus.

Auto- und Lkw-Fahrer, die in dem Bereich der Eckendorfer Straße Richtung stadteinwärts führen, müssten sich den Gegebenheiten anpassen und im Zweifelsfall langsamer fahren, so Sander. »Wenn dort ein Radfahrer unterwegs ist, ist dies ebenso«, erklärt Sander. Hinzu komme, dass es sich bei dem Bereich nicht um einen Unfallschwerpunkt handele.

Eine Verbreiterung des Parkstreifens sei derzeit nicht angedacht oder in Planung. Dies sei erst dann realistisch, wenn die Eckendorfer Straße in dem Bereich ohnehin umgebaut werde.