Von Markus Poch

»Trotz eines großen Eigenanteils bei den handwerklichen Arbeiten war unser Projekt finanziell von vornherein auf Kante genäht«, erklärt Vorsitzender Frank Butschkat dem WESTFALEN-BLATT. Die Baukosten, ursprünglich veranschlagt mit maximal 120.000 Euro, seien im Laufe der Jahre wegen der Verteuerung der Material- und Lohnkosten aus dem Ruder gelaufen und hätten sich irgendwann der 200.000-Euro-Marke angenähert.

»Viele hatten feuchte Augen vor Enttäuschung«

Deshalb hätten am Ende alle Mitglieder die Entscheidung, das Projekt zu begraben, mitgetragen. »Aber viele von ihnen hatten feuchte Augen vor Enttäuschung«, sagt Butschkat. »Jetzt befindet sich der Verein bis zum Jahresende in der Liquidationsphase.« Die einstigen Spender, darunter namhafte Adressen wie Böllhoff, die Stiftung der Stadtwerke Bielefeld und die Adler-Apotheke, seien darüber bereits informiert, die überwiesenen Beträge in den meisten Fällen zurückgezahlt worden. Zur Freude des 48-jährigen Trainers, der Lehrer am Brackweder Gymnasium ist, haben manche Spender ihr Geld auch ohne das erklärte Spendenziel in der SVB-Schwimmabteilung belassen.

Die Idee von einem »Haus des Schwimmsports« ist schon mehr als zehn Jahre alt. Damals standen die SVB-Schwimmer plötzlich auf der Straße, nachdem der Klubraum des Brackweder Freibades von der Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH (BBF) abgerissen worden war, um an selber Stelle das Naturbad zu errichten. Weil das Naturbad zwar mit allen möglichen Vorzügen aber ohne Versammlungs- oder Partyraum für die Schwimmer geplant war, begannen diese, von »eigenen vier Wänden« zu träumen. Diese Träume verfestigten sich in der Absicht, ein »Haus des Schwimmsports« bauen zu wollen.

BBF stellte günstig gelegene Wiese zur Verfügung

Was so hochtrabend klingt, sollte mehr werden als nur ein neuer Klubraum, nämlich zumindest eine Sportstätte für Trockentraining und Fortbildung, die auch von anderen SVB-Abteilungen gegen Beteiligung an den Unterhaltskosten hätte genutzt werden können. Als Herzstück des rund 150 Quadratmetern großen Flachbaus waren ein bis zu 95 Quadratmeter großer Allzweckraum mit elastischem Sportboden vorgesehen sowie mehrere kleinere Räume unter anderem für Sanitäranlagen und Materiallager.

Mit der BBF wurde man sich einig: Sie stellte den Schwimmern die große, strategisch überaus günstig gelegene Wiese zwischen dem Hallenbad Aquawede und der Oetker-Eisbahn für das Bauvorhaben zur Verfügung. Im Gegenzug sollte ein Gebäudeteil den Eisbahnnutzern als zusätzliche Umkleide dienen.

Mit der Verteuerung zerschlugen sich die Pläne

Nachdem die Stadt Bielefeld im Februar 2018 die Baugenehmigung erteilt hatte, erledigten die Schwimmer auf dem geplanten Baufeld bereits die ersten Baumfällarbeiten in Eigenregie. Die Euphorie war groß. Doch im Laufe des Jahres 2018 – der Förderverein wähnte sich schon auf der Ziegeraden – zerschlugen sich mit der Verteuerung des Projektes alle Pläne.

»Es ist unglaublich schwer, für eine nicht so populäre Sportart wie Schwimmen Sponsoren zu finden«, betont Frank Butschkat. »Man trifft auf viel Verständnis, aber wenn es konkret darum geht, Spenden zu generieren, dann ziehen sich die Leute zurück.« Die SVB-Schimmer hoffen nun darauf, mit Schulungen und Trockentraining irgendwann beim Hauptverein unterschlüpfen zu können, sobald der ein Vereinsheim baut.