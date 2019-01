Wenn es richtig kalt wird, bedient sich der Pennantsittich gerne am Futterhäuschen im Garten von Lothar Schröder. Der scheue Vogel ist jedoch schon im Sommer immer wieder in Bäumen entdeckt worden. Ursprünglich stammt die Art aus Australien.

Senne (WB/kw). Ein ganz ungewöhnlicher Gast kommt derzeit regelmäßig ins Futterhäuschen der Senner Familie Schröder. Schon im Sommer wurde der auffällig rot-blau gefärbte Sittich in den Bäumen entdeckt, doch nun treibt der Hunger den scheuen Vogel näher zu den Menschen.

Sein Vertrauen wird belohnt. Lothar Schröder hat extra für seinen Gast Papageienfutter besorgt. Schnell war die ursprüngliche Herkunft recherchiert: Es handelt sich um einen Pennantsittich, der zur Familie der Plattschwanzsittiche gehört und aus Australien stammt. Dort lebt er mitunter in einer Höhe von bis zu 2000 Meter und ist kältere Temperaturen gewohnt.

Papageien-Experte Klaus Schröder, der selbst 23 Aras, Kakadus und Graupapageien in der Voliere hält, vermutet, dass der etwa Elster-große Vogel aus eben solch einer entwischt ist. »Wenn er im Winter Futter findet und sich in dichten Bäumen vor Frost schützt, sind seine Chancen ganz gut«, sagt Schröder und verweist auf Kolonien von Halsbandsittichen, die zum Beispiel in Düsseldorf leben.

Dass der gefiederte Gast in Senne keinen Ring trägt, könne mehrere Gründe haben. Die können schon mal verloren gehen, oder aber es handelt sich um eine nicht registrierte Nachzucht.