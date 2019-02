Bielefeld (WB). Ein Zoo in der Uni? Den gibt es in Bielefeld – wenn auch in etwas ungewöhnlicher Form. Die Biologiedidaktik beherbergt über 84 verschiedene Tierarten und öffnet im Jubiläumsjahr ihre Pforten für Gäste.

Vor knapp zehn Jahren sind die ersten Tiere in die Biologiedidaktik der Uni Bielefeld eingezogen: Axolotl, Chamäleons, Feuersalamander, Fische, Katzenhaie, Schlangen und Warane. Die Artenvielfalt wurde in den vergangenen Jahren nach und nach um neue Bewohner ergänzt. So entstand an der Uni Bielefeld einer der mittlerweile größten universitären Zoos in Deutschland.

Professor Dr. Claas Wegner leitet die Biologiedidaktik und somit auch das tierische Reich an der Uni. Hier lernen Studenten mit den Schwerpunkten Biologie und Zoologie aus nächster Nähe verschiedene Tierarten kennen. Häufig erhält Claas Wegner Anfragen von Interessierten außerhalb der Uni, die die Tiere kennenlernen möchten. »Regelmäßige Touren durch die Biologiedidaktik wären aber nicht im Sinne des Tierwohls«, sagt Claas Wegner.

Anekdoten über die Eigenarten und Charaktere des jeweiligen Tiers

Im Jubiläumsjahr der Universität aber gewährt die Biologiedidaktik Einblicke in den »etwas anderen Zoo« für jeweils 20 Personen. »Sie können bei uns auch noch etwas über Artenvielfalt, Umweltbewusstsein und Tierschutz lernen.« Einmal monatlich können die Teilnehmer der Tour die Tiere kennenlernen und ihre Fragen stellen. Jede dieser Touren richtet sich nach den Interessen der Gäste.

Dafür sorgen Laura Müller, die in der Biologiedidaktik ihre Ausbildung macht, und Mitarbeiter Thomas Funk. Gemeinsam leiten sie die Führungen, erzählen Anekdoten über die Eigenarten und Charaktere des jeweiligen Tiers: etwa über die Schützenfische, den kontaktfreudigen Salamander oder Thyson, den grünen Leguan. Besonders zutrauliche Zoo-Bewohner dürfen dabei nicht nur beobachtet, sondern auch hautnah erlebt und angefasst werden.

60- bis 90-minütige Führungen

Die 60- bis 90-minütigen Führungen finden an folgenden Terminen statt: 21. März, 13 bis 14 Uhr; 11. April, 13 bis 14 Uhr; 16. Mai, 13 bis 14 Uhr; 6. Juni 13 bis 14 Uhr (Anmeldung am 31. Mai von 10 bis 11 Uhr).

Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Wegen der hohen Nachfrage ist eine Anmeldung ausschließlich am ersten Freitag im Monat zwischen 10 und 11 für die Führung des jeweiligen Monats möglich. Am Freitag, 1. März, können sich Interessierte also zum Beispiel für die Führung am 21. März anmelden. Aus technischen Gründen ist das Anmeldeformular ausschließlich an den ersten Freitagen im Monat zwischen 10 und 11 abrufbar. Sobald die Plätze ausgebucht sind, wird das Formular geschlossen. Die Anmeldungen erfolgen online über die Homepage der Universität: www.uni-bielefeld.de.