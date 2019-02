Von Bernhard Hertlein

Bielefeld (WB). Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) lehnt den Vorstoß der Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) für eine Flexibilisierung des geltenden Arbeitsschutzgesetzes ab. Die Begrenzung auf maximal zehn Stunden sei hoch genug gesetzt, erklärte Thorsten Kleile, Gewerkschaftssekretär der NGG in Bielefeld, am Donnerstag in einer schriftlichen Stellungnahme. Sie sei »richtig, wichtig und mehr als vernünftig«.