Von Stefan Biestmann

Bielefeld (WB). Bielefeld und vor allem Brackwede gehören zu den Profiteuren des neuen NRW-Schulversuchs an sozialen Brennpunkten. Denn die Brackweder Realschule und die Gesamtschule Rosenhöhe sind zwei von drei Talentschulen in OWL und von 35 in NRW, die von einer unabhängigen Jury für das sechsjährige Projekt ausgewählt wurden.