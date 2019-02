Bielefeld (WB/hz). Wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis im Bereich Gütersloh ist Ostwestfalen-Lippe derzeit vom Bahnverkehr abgeschnitten. Zwischen Gütersloh und Bielefeld fahren weiterhin keine Züge, meldet die Deutsche Bahn. Es kommt zu massiven Verspätungen. Wann die Strecke wieder freigegeben wird, ist unklar.

Die Fernverkehrsstrecke Rheinland-Berlin bleibt weiter gesperrt. Züge würden aktuell nicht in den großen ICE-Bahnhöfen Gütersloh, Bielefeld und Herford halten. Das meldet die Deutsche Bahn. Weitere Informationen gibt es auf www.bahn.de/aktuell .

In Löhne sei ein Ersatzhalt eingerichtet worden. Reisende sollten unbedingt vor Abfahrt ihre Reiseverbindungen prüfen.

Bundespolizei-Sprecher Jürgen Gerdes sagte, dass es im Bereich Gütersloh am Montagvormittag einen Personenunfall mit einem Zug gegeben habe. Auf den Gleisen im Bahnhof Isselhorst-Avenwedde sei eine Person vom ICE 545 Köln-Berlin in Fahrtrichtung Bielefeld erfasst und getötet worden. Der ICE sei etwa eineinhalb Kilometer weiter zum Stehen gekommen. Reisende seien beim Unfall nicht verletzt worden.

Nach neuen Informationen der Bundespolizei dauern die Bergungsarbeiten an. Der ICE werde in den Bahnhof Isselhorst-Avenwedde zurücksetzen und evakuiert. Die etwa 600 Reisenden könnten in Busse umsteigen und würden nach Bielefeld gefahren.