Grund sind die Bauarbeiten an drei Bahnbrücken in Bielefeld, teilte die Bahn mit. Bereits vom 1. bis 4. März und dann wieder ab 18. März kommt es auf der ICE-Linie Köln-Berlin verlängerten Fahrzeiten um bis zu 30 Minuten. Außerdem werden bis zum 11. Oktober, dem voraussichtlichen Ende der Brückenbauarbeiten in Bielefeld - drei Unetrführungen sind betroffen - die Bahnhöfe Hamm, Solingen und Hagen nicht mehr angefahren, der Zug verkehr nur noch im Zwei-Stunden-Takt.

Der IC Köln-Dresden hält am 2. und 3. März und ab 13. März (bis 11. Oktober) nicht in Gütersloh und Herford. Die 54-stündige Vollsperrung betrifft auch alle Regionalzüge ohne Ausnahme: Westfalenbahn, Eurobahn und Nordwestbahn sind ebenfalls betroffen. Es stehen Ersatzbusse zur Verfügung, die an dem Vollsperrungs-Wochenende Fahrgäste zum Beispiel nach Gütersloh oder Herford zu Zügen bringen.