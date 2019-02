Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). Mit Tusch und Tanz haben Brackwedes Jecken am Montagabend das Brackweder Rathaus erobert. Bis zum Ende der Session führen Prinz Philip Zelinka und Prinzessin Elma Bonenkamp jetzt das Regiment im Bezirksamt, nachdem ihnen der stellvertretende Bezirksbürgermeister Peter Diekmann vor rund 70 Gästen des Rathaussturms den Schlüssel aushändigte.

Zuvor boten die Jecken des Brackweder Karnevalvereins (BKV) um den Elferrat und den Präsidenten Gerhard Klocke schon einmal auf, was die Fans des närrischen Treibens auf der Prunksitzung demnächst ausführlich genießen können. So zeigte das BKV-Ballett verschiedene Tänze, Klaus Weinrich stieg in die Bütt und sprach als Luftschlangenbeauftragter der Bundesrepublik, bevor Rudi Harazim als Reisende mit einem dringenden Bedürfnis eine Gesangsparodie zum Besten gab.

Den Schlüssel zum Bezirksamt mussten sich Prinz Philip und Prinzessin Elma in einem Parcours erst erarbeiten, der sie über die Hürden und den steinigen Weg der Verwaltung führte – eine Anspielung auf den Job der Prinzessin. Denn Elma Bonenkamp arbeitet im Bezirksamt. Deswegen, so stellte Zeremonienmeister Andreas Walter fest, sei die Übernahme des Brackweder Rathauses »von langer Hand geplant« gewesen: »Wir hatten jemanden eingeschleust.« Und Bezirksbürgermeisterin Regina Kopp-Herr stellte in ihrer Begrüßung denn auch fest: »Arbeit und Narretei halten es bestens miteinander aus.«