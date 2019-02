Der Kesselbrink in Bielefeld. Foto: Hans-Werner Büscher

Bielefeld (WB). Eine Zivilstreife hat am Dienstag einen polizeibekannten Drogenhändler am Kesselbrink festgenommen. Der Bielefelder ging anschließend in Untersuchungshaft, berichtete Polizeisprecherin Sarah Siedschlag.