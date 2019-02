Eigentlich wollte das Trio am Freitag (18. Februar) auf ihrer Tour »Flash II – Jetzt Flasht’s richtig« im Lokschuppen Bielefeld vorbeischauen. Daraus wird nun aber nichts mehr. Auch die Show in Heidelberg muss krankheitsbedingt abgesagt werden. Die Tickets können laut Veranstalter in allen bekannten Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden. Ob die Rapper eine Konzert in Bielefeld nachholen bleibt offen.