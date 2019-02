Bielefeld (WB/sb). Der erste Bielefelder Kandidat sprang zu kurz: Frank Malzer (49) schied in der RTL-Trampolin-Show »Big Bounce« gleich in der ersten Runde aus. David Krölls (27) aus Sieker will es jetzt besser machen. Der Glasfasermonteur geht an diesem Freitag ab 20.15 Uhr als zweiter Bielefelder ins Rennen. Die 42 besten der insgesamt 384 Kandidaten kommen ins Finale, der Sieger erhält 100.000 Euro.