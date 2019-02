Bielefeld (WB/hz). Schon wieder hat die Polizei in Bielefeld Raser am Autosteuer aus dem Verkehr gezogen. Auf der vierspurigen Herforder Straße war ein Autofahrer bei erlaubten 50 Kilometer in der Stunde mit Tempo 101 in Richtung stadtauswärts unterwegs. Das wird richtig teuer.