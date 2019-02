Bielefeld (WB). Was kommt wohl dabei heraus, wenn Wissenschaftler und Improvisationskünstler gemeinsam auf einer Bühne experimentieren? Ein getanzter Urknall? Der beste empirische Witz aller Zeiten? Diese Versuchsanordnung führt in jedem Fall zu einer spannenden Fusion, wenn »Brainstorm – Wissenschaft trifft Improtheater« an diesem Donnerstag um 19 Uhr in der Wissens-Werk-Stadt (ehemalige Stadtbibliothek, Wilhelmstraße 3) seine Premiere feiert.