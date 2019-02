Erst am Samstag um 12.11 Uhr kann Christoph 13 wieder am Klinikum Mitte in Bielefeld abheben. Foto: Jens Heinze

Der Hubschrauber war am Donnerstagnachmittag auf dem Landeplatz des Klinikums Mitte gelandet, um einen Notarzt abzuholen. Dort sprang der Helikopter dann um 17.45 Uhr nicht mehr an.

Gegen 18 Uhr wurde die Bundespolizeiflugstaffel Gifhorn alarmiert. Der Techniker Karl-Heinz Vauth versuchte, den Defekt zu reparieren. Allerdings gab es bis 0.15 Uhr noch keine Erfolgsmeldung. Der Spezialist rückte ab und reiste dann am Samstagmorgen wieder an.

Schließlich war klar, dass der Anlasser defekt ist. Der Anlasser wurde schließlich getauscht und der Defekt behoben. Am Freitag um 12.11 Uhr hob Christoph 13 dann wieder ab – in Richtung seines eigentlichen Standorts am Klinikum Rosenhöhe in Bielefeld-Brackwede.

Gegen 13 Uhr soll Christoph 13 wieder einsatzbereit sein.