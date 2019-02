Von Uta Jostwerner

Bielefeld (WB). Geht es um Künstliche Intelligenz, sind viele Menschen verunsichert. Werden Roboter uns künftig den Arbeitsplatz streitig machen? Sind Maschinen in Zukunft in der Lage, Entscheidungen zu treffen und den Menschen überflüssig zu machen?

Diese und ähnliche Sorgen verursachen nicht nur Zukunftsängste, sondern sorgen auch für eine vielschichtige ethische Diskussion. Dem weiten Feld mit Kreativität und Humor zu begegnen, ist eine neue Spielart. »Brainstorm – Wissenschaft trifft Improtheater« heißt das von Bielefeld Marketing ins Leben gerufene Format, das in der Wissens-Werk-Statt seine umjubelte und ausverkaufte Premiere feierte.

Dreh- und Angelpunkt der neuen Science-Show sind »Die Stereotypen«, das Bielefelder Improvisationstheater mit Nele Kießling und Marvin Meinold. Die beiden Schauspieler werden musikalisch von Jannis Kaffka inspiriert und »angestachelt«. Das Trio ist bestens aufeinander eingespielt, wenn es darum geht, blitzschnell in neue Stimmungslagen und Szenarien einzutauchen. Allein das Aufwärmtraining, bei dem das Publikum Stichworte zum Thema Künstliche Intelligenz lieferte, war sehens- und hörenswert.

Mehr als Klamauk und Unterhaltung

Doch um Klamauk und Unterhaltung allein geht es bei »Brain­storm« nicht. Die Projektverantwortlichen Gesa Fischer und Giovanni Fusarelli haben an diesem Abend auch zwei Wissenschaftler eingeladen, die am CITEC (Exzellenzcluster Kognitive Interaktionstechnologie) im Bereich der Künstlichen Intelligenz forschen.

Es sind Professorin Dr. Barbara Hammer und Professor Dr. Philipp Cimiano, Dekan und Leiter der Abteilung für Semantische Datenbanken. Seine Motivation zur Teilnahme an »Brainstorm«: »Ich will einen Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs leisten und das Thema nahbar machen. Ich hoffe, dass mit einer Prise Humor die Hemmschwelle fällt«, sagt der Informatiker am Rande der Veranstaltung.

Und die Rechnung des 41-jährigen Forschers geht auf. Sein Forschungsgebiet befasst sich mit intelligenten Maschinen. Die Herausforderung: »Wie bringt man das Wissen über die Zusammenhänge der Welt in die Maschinen? Wie bringt man ihnen bei, Texte zu verstehen? Wie kann sich eine Maschine selbst beibringen, wie eine Aufgabe zu lernen ist?«

Kreative Veranschaulichung

Den Nutzen einer solchen Maschine für den Menschen erläutert Cimiano am Beispiel der Medizin: »Das medizinische Wissen steigt rasant an. Ein Mediziner müsste sich ununterbrochen weiterbilden, um immer auf dem neuesten Stand zu sein«, sagt der Wissenschaftler. Wenn nun Systeme entwickelt würden, die Publikationen selbstständig lesen und die essenziellen Erkenntnisse daraus in einer Datenbank speichern, wäre jedem Mediziner geholfen.

Die kreative Veranschaulichung lässt nicht lange auf sich warten. Wie das Trio Kießling, Meinold, Kaffka den 14-Stunden-Tag eines Arztes und die Wohltaten einer allwissenden Datenbank in Szene setzt, ist bewundernswert und amüsant zugleich. Da schmunzelt und staunt auch der Wissenschaftler.

Am Ende »lösen« die Stereotypen sogar noch ein Problem für Cimiano, den die Frage umtreibt, wie man es einer Maschine erleichtern kann, Sprache zu erwerben und zu verstehen. Die Antwort finden Nele Kießling und Marvin Meinold in der Reclam-Bibliothek der Klassiker, aus der willkürlich ein Heft herausgezogen wird.

Die Wahl fällt auf das Hörspiel »Das Schiff Esperanza« von Fred von Hoerschelmann. Willkürlich daraus gelesene Textpassagen können zwar nicht wirklich die seriöse Forschungsarbeit ersetzen, jedoch verdeutlichen, dass auch die Wissenschaft von Intuition und Improvisation profitieren kann.

Ein kurzweiliger, unterhaltsamer und lehrreicher Abend!