Von Jens Heinze

Die fünf Richter des Bielefelder Jugend-Schwurgerichtes verhandeln seit Freitag über einen versuchten Totschlag, der sich etwa eine halbe Stunde nach Mitternacht am 26. Mai 2018 auf der Straße vor der Heinz-Sielmann-Sekundarschule in Oerlinghausen zugetragen haben soll. In jener Nacht zechten die Angeklagten mit Freunden auf dem Schulhof, tranken Wodka und Whisky gemischt mit Orangensaft und Energydrinks. Gegen 0.30 Uhr ging das spätere Opfer mit Freunden an der Schule vorbei. Aus dieser Gruppe fiel offenbar der Ruf »Ruhestörung, hier ist die Polizei«.

Dann geht die Staatsanwaltschaft von folgendem Geschehen aus: Der wohl scherzhaft gemeinte Ruf brachte die drei zur Tatzeit betrunkenen Angeklagten in Rage. Der Sennestädter (20) und seine beiden 18-jährigen Freunde aus Schloß Holte-Stukenbrock und Oerlinghausen rannten vom Schulhof auf die Straße. Dort kam es erst zu einer verbalen, dann zu einer brutalen körperlichen Auseinandersetzung.

Am Ende lag das 40-Jährige Opfer aus Oerlinghausen mit schweren Verletzungen (unter anderem Wunde am rechten Auge, Prellung an der Stirn, Gehirnerschütterung, Sprunggelenksfraktur) auf dem Boden. Der Mann soll bei dem Angriff das Bewusstsein verloren, als Folgen der Attacke unter Kopfschmerzen, Desorientierung und Sprachschwierigkeiten gelitten haben und sich bis heute nicht genau an die Tat erinnern können.

Beim Prozess geht es um die Kernfrage, wen wie viel Schuld trifft, wer den 40-Jährigen niederschlug und so brutal auf seinen Oberkörper und Kopf eintrat. Zeugen belasten den Angeklagten aus Sennestadt und seine zwei mutmaßlichen Komplizen schwer. So sollen mindestens acht Tritte den Kopf des Opfers getroffen haben. Dabei soll der 18-Jährige aus Schloß Holte-Stukenbrock mit dem Vollspann seines Fußes gegen das Haupt getreten haben. Der Sennestädter soll sogar senkrecht nach unten auf den Kopf getreten haben.

Davon wollte der 20-Jährige vor Gericht nichts wissen. Er habe einmal gegen den Oberkörper des Opfers getreten, sei dann weggegangen und habe nichts mehr gesehen. Der Schlag, der den 40-Jährigen zu Boden brachte, sei vom Schloß Holte-Stukenbrocker ausgeführt worden. Dieser wiederum sagte, dass er zuerst vom Opfer geschlagen worden sei und dann der Oerlinghauser den Mann mit der Faust zu Boden geschickt habe. Die Tritte gegen den Kopf habe der Sennestädter zu verantworten. Eine dritte Version gibt es nicht – der Angeklagte aus Oerlinghausen schwieg am Freitag. Der Prozess wird fortgesetzt.