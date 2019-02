In einer Küche dieses Mehrfamilienhauses an der Dr.-Viktoria-Steinbiß-Straße in Bielefeld brannte es. Foto: Christian Müller

Bielefeld (WB/cm). Eine Küche in einem Mehrfamilienhaus an der Dr.-Viktoria-Steinbiß-Straße hatte Feuer gefangen und rief ein größeres Feuerwehraufgebot auf den Plan. Gemeldet wurde in der Leitstelle, dass sich noch Bewohner in der betroffenen Wohnung aufhalten sollen. Eine Person kam vorsorglich in ein Krankenhaus.