Von Kerstin Panhorst

Bielefeld (WB). Tief eintauchen in die Glitzer-Atmosphäre der 70er Jahre konnten am Wochenende die Besucher von »ABBA Gold – The Concert Show«. Spätestens seit dem Filmerfolg von »Mamma mia«, seinem Sequel und dem zugehörigen Musical hat die schwedische Gruppe erneut an Popularität gewonnen. Und weil die vier selbst nicht mehr gemeinsam auf der Bühne stehen wollen schlüpfen nun andere in die legendären Kostüme und singen ihre Lieder.

»Abba Gold – The Concert Show« in der Bielefelder Stadthalle Fotostrecke

Foto: Kerstin Panhorst

Für die 700 Zuschauer der Konzertshow in der Stadthalle Bielefeld machte es aber ohnehin kaum einen Unterschied, ob dort die echten ABBA-Mitglieder im Takt zu »Thank you for the music« oder »SOS« ihre Hüften schwingen oder vier Imitatoren. Denn wichtig alleine sind einzig die Kompositionen und der Disco-Sound, das Lebensgefühl, das in ihnen steckt.

Das deutsch-britische Ensemble der ABBA-Show versteht es gut, dieses wieder aufleben zu lassen und bietet neben unzähligen Hits und möglichst originalgetreuen Kostümen und Choreographien ein herrlich nostalgisch angehauchtes Bühnenspektakel. Stimmlich können Kirsty Cameron und Claire Trusson alias Agnetha und Anni-Fried überzeugen, Benny und Björn halten sich wie beim Original zurück und begleiten die Damen an Gitarre und Keyboard.

Die Perücken der Herren sehen zwar eher nach Karnevalsverleih als schwedischen Popikonen aus, doch das gleichen sie durch viel Charme wieder aus. Zwischendurch trainieren sie das Publikum in schwedischen Spezialtänzen (zwei Finger in der Luft) oder liefern kleine Hintergrundinformationen zu einzelnen Stücken. Das ist mal die Scheidungsgeschichte von Björn und Agnetha, die »The Winner takes it all« inspirierte, mal der Fakt, dass jedes Mal wenn das Lied »Chiquitita« gespielt wird, eine Spende an Unicef geht.

»Super Trouper« reißt alle von den Sitzen

Mit viel Glitzer und einigen Kostümwechseln, die silberne Stiefel ebenso wie Discokugel-Hüte beinhalten, setzen die vier gemeinsam mit einem Bassisten und einem Schlagzeuger die Musik der mit über 375 Millionen verkauften Tonträgern wohl erfolgreichsten schwedischen Band aller Zeiten in Szene.

Spätestens wenn »Fernando« in einem Meer aus Smartphone-Lichtern den Saal zum schunkeln bringt oder »Super Trouper« alle von den Sitzen reißt, gibt es für das Publikum kein Halten mehr, es wird getanzt und gesungen, geklatscht und die Musik von ABBA zelebriert.

Erst nach zwei Zugaben, in denen dann auch die lange ersehnten Hits »Gimme Gimme Gimme«, »Waterloo« und »Dancing Queen« endlich gespielt werden und zweieinhalb Stunden Discofieber gehen die Lichter auf der Bühne aus.

Doch die ABBA-Show geht weiter – am 5. März 2020 gastiert das Ensemble erneut in Bielefeld.