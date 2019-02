Von Hendrik Uffmann

Theesen(WB). Die Löschabteilung Theesen der Freiwilligen Feuerwehr erhält ein neues Gerätehaus. Das Gebäude an der Ecke Jöllenbecker Straße/Kahler Krug wird abgerissen und an der selben Stelle durch einen Neubau ersetzt. Baubeginn soll Mitte 2020 sein.

Das erklärte der stellvertretende Löschabteilungsführer Jean Marc Orth am Samstagabend bei der Jahreshaupotversammlung der Theesener Wehr. Damit sind Überlegungen, mehrere Löschabteilungen an einem Standort zusammenzulegen oder diese im Bereich der Wache West der Berufsfeuerwehr anzusiedeln, hinfällig.

Altes Haus entspricht längst nicht mehr den Anforderungen

Denn schon seit mehreren Jahren wird über ein neues Gebäude für die Löschabteilung Theesen diskutiert, da dieses nicht mehr den Anforderungen entspricht – vor allem aber auch, weil laut Brandschutzbedarfsplan für die Stadt Bielefeld eine Verstärkung der Kapazitäten bei der Brandbekämpfung im Bereich Theesen notwendig ist. »Es gibt immer mehr neue Baugebiete wie an der Neulandstraße«, erläutert Orth.

Dafür ist das jetzige Gerätehaus jedoch nicht geeignet. Die Fahrzeughalle, die 1930 errichtet wurde, hat nur ein Tor und bietet damit lediglich Platz für ein Fahrzeug. Derzeit verfügt die Löschabteilung somit nur über ein Löschfahrzeug LF10. »Das bedeutet, dass damit nur eine Gruppe zum Einsatz ausrücken kann. Das ist aber oft zu wenig«, erklärt Jean Marc Orth. Als Folge würden Mitglieder der Theesener Wehr häufig mit ihren privaten Autos zu den Einsatzorten fahren.

Und die Zahl der Einsätze steige, so der stellvertretende Löschabteilungsführer. So musste die Theesener Wehr im vergangenen Jahr 40 Mal ausrücken – etwa doppelt so häufig wie in den Vorjahren. Ein Grund dafür seien auch die gesetzlichen Vorschriften etwa bei Rauchmeldern in Privatwohnungen, bei denen es immer wieder zu Fehlalarmen kommt. Allein dies war 2018 fünf Mal der Fall.

Platz soll das neue Gerätehaus deshalb für mindestens ein zusätzliches Mannschaftstransportfahrzeug bietet. »Standard ist heute allerdings eine Fahrzeughalle mit drei Toren«, sagt Orth – und damit mit Platz für drei Fahrzeuge.

Zu klein, zu eng – und die Fahrzeughalle ist fast 90 Jahre alt

Darüber hinaus ist das jetzige Gerätehaus sehr beengt. Zwischen den Spinden der Feuerwehrleute, in denen diese ihre Einsatzkleidung lagern, und dem Löschfahrzeug ist nur wenig Platz, eine Absauganlage, die die Dieselabgase des Lkw abfängt, wurde erst vor nicht allzu langer Zeit installiert. Und auch energetisch sei das Gebäude veraltet, erläutert Orth. Die Fenster in der fast 90 Jahre alten Fahrzeughalle haben Einfachverglasung, der Anbau mit dem Versammlungsraum wurde 1976 eingeweiht.

Baubeginn für das neue Gerätehaus soll Mitte 2020 sein, sagt Jean Marc Orth. Wie hoch die Kosten dafür sind, konnte der stellvertretende Löschabteilungsführer am Samstagabend noch nicht sagen. »Der Immobilienservicebetrieb muss zunächst die Pläne erstellen.« Auch stehe noch nicht fest, welches Ausweichquartier die Theesener Wehr während der Bauphase beziehen werde. Eine Überlegung sei, sie während dessen in der Wache West der Berufsfeuerwehr an der Jöllenbecker Straße unterzubringen. In Frage kämen aber auch andere Standorte. Die Löschabteilung werde aber in jedem Fall auch in dieser Zeit einsatzbereit bleiben, betonte Orth.

Bei den Mitgliedern der Löschabteilung sei die Freude und die Erleichterung über die Neubaupläne groß. Denn vom Tisch seien damit auch alle Überlegungen einer Mischnutzung – eines Gerätehauses für mehrere Löschabteilungen oder einer Kombination mit einem Wohn- oder Geschäftsgebäude. Orth: »Das ist nie ideal. Und so bleiben wir Herr in unserem eigenen Haus.«