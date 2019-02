Bielefeld/Offenbach (dpa/WB). Es ist zwar noch Winter, trotzdem könnten in den kommenden Tagen erste Frühlingsgefühle in Nordrhein-Westfalen aufkommen. Im Laufe der Woche steigen die Temperaturen nach und nach an und erreichen am Freitag bis zu 14 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag vorhersagte. Dazu scheint am Freitag die Sonne und es bleibt trocken.