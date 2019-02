Kundgebung vor Verhandlungsbeginn: 300 Beschäftigte aus der Textilindustrie verschaffen sich in Bielefeld Gehör. Foto: Oliver Horst

Bielefeld (WB/OH). Während die Verhandlungskommission der Textilarbeitgeber schon im Verhandlungshotel weilte, bekräftigten vor der Tür rund 300 Beschäftigte und die Vertreter der IG Metall noch einmal lautstark ihre Forderungen. Auch wenn die Vorstellungen beider Seiten vor dem Beginn der dritten Verhandlungsrunde gestern in Bielefeld noch weit auseinander lagen, betonten beide ihren Einigungswillen in der Tarifrunde für rund 100.000 Beschäftigte in der westdeutschen Textilindustrie.