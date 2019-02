Von Larissa Kölling

Bielefeld (WB). Ob »ABC«, »Billie Jean« oder »Thriller« – wer sich von »Beat it!« eine Hommage an den wohl größten Pop-Giganten aller Zeiten erwartet, wird nicht enttäuscht. Die Geschichte hinter Michael Jackson, geprägt von strengen Eltern in Zeiten der »Jackson 5«, einer unvergesslichen Solokarriere und seinen persönlichen Veränderungen und Problemen, bleiben am Dienstagabend in der Stadthalle dagegen eher unbeleuchtet.