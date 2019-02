Bielefeld (WB/hz). Auf den Tag genau zwei Monate nach Prozessbeginn will ein Bielefelder Schwurgericht am kommenden Mittwoch das zweite Urteil im Fall der tödlichen Tritte im sogenannten »Punkerhaus« an der Gustav-Winkler-Straße verkünden. Staatsanwältin Lena Farwick fordert für den 45-jährigen Angeklagten fünf Jahre Haft wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung mit Todesfolge.