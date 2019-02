So sieht’s bisher auf dem Jahnplatz aus. Ab Sommer 2019 soll der Umbau beginnen. Foto: Bernhard Pierel

Von Michael Schläger

So schlägt es die Verwaltung den Politikern vor. Das erste Gremium, das sich mit den weiteren Planungsschritten für den »neuen Jahnplatz« beschäftigt, ist am kommenden Donnerstag die Bezirksvertretung Mitte.

Das Kopenhagener Modell beinhaltet durchgehende Radwege, die dauerhafte Reduzierung des Autoverkehrs auf jeweils eine Spur in jede Richtung und die Einrichtung einer Busspur, die auch gleichzeitig als Bushaltespur dient. Die hinteren Gehwegbereiche sollen dabei nicht durch Fahrverkehr beeinträchtigt werden. So werden in der dänischen Hauptstadt Verkehrsknoten gestaltet.

Zwischen den Radwegen und der Busspur sollen im Bereich der Bushaltepunkte Warteinseln für die Fahrgäste eingerichtet werden. Auch an eine mögliche Stadtbahntrasse über den Jahnplatz wurde gedacht. Ein Haltepunkt könnte westlich vom zen­tralen Platzbereich am Oberntorwall mit einem Mittelhochbahnsteig eingerichtet werden.

»Bewegungsräume« für die Fahrgäste

Das »Kopenhagener Modell« wurde bisher durchaus kontrovers diskutiert. Fußgänger und Radler könnten sich in die Quere kommen, wenn zwischen Bussteig und Bürgersteig der Radweg liege, hieß es. Das mit der Vorplanung betraute Büro Bockermann & Fritze (Enger) hat deshalb nachgebessert. Die vorgesehenen Warteinseln wurden nun von drei auf 4,50 bis fünf Meter verbreitert. Dadurch werde das Umsteigen zwischen wartenden Bussen erleichtert und größere »Bewegungsräume« für die Fahrgäste geschaffen. Gerade mobilitätseingeschränkte Fahrgäste würden davon profitieren.

Für eine denkbare Stadtbahnlinie haben die Planer auch die Ausfahrt zur Friedrich-Verleger-Straße neu gefasst. Neben einer Neuaufteilung der Verkehrsflächen soll Bielefelds zentraler Platz auch optisch aufgewertet werden. Dazu gehören »ansprechende Oberflächenbeläge« und mehr Grün. Die seit ihrer Entstehung Anfang der 90er Jahre kritisierten »Wellblechdächer« an den Bushaltepunkten sollen neuen, lichtdurchlässigen Dächern weichen.

Fördermittel in Höhe von 15 Millionen Euro

Fördermittel in Höhe von 15 Millionen Euro stehen für den Jahnplatz-Umbau bereit. Allerdings ist der Förderzeitraum auf drei Jahre beschränkt. Ab Sommer 2019 läuft die Frist, und bis Juli 2022 muss deshalb alles fertig sein. Innerhalb dieses Zeitraumes müssen die Entwurfs- und Ausführungsplanung, die EU-weiten Bauausschreibungen und ab 2020 der vollständige Umbau realisiert werden. Innerhalb der Vergabephase sollen vorab zur Hauptbauphase Arbeiten an den Kanälen und den Versorgungsleitungen erledigt werden. Baubeginn: bereits im Sommer dieses Jahres.

Eile ist deshalb auch für die Politiker geboten. Die Grundsatzentscheidung für Kopenhagener Modell muss spätestens im März im Stadtentwicklungsausschuss des Rates fallen. Vorgesehen ist eine Bürgerbeteiligung und ein endgültiger Planungsbeschluss spätestens im Herbst.

So manche Planungsvision wird nun wohl in der Schublade verschwinden. Etwa die Idee, einen Radfahrtunnel unter dem Jahnplatz zu bauen. Oder eine Fahrradbrücke mit Rampen aus allen Richtungen. Möglich wäre auch eine Sperrung des Jahnplatzes für den Individualverkehr. Nur Bus und Rad hätten dann auf dem Platz noch verkehren dürfen. Aber: Der Eingriff in den Innenstadtverkehr sei zu groß.