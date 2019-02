Die Streikenden versammelten sich am Bielefelder Jahnplatz. Foto: Oliver Schwabe

Bielefeld (WB/MiS). Rund 300 Lehrer und Beschäftigte der Universität Bielefeld haben sich am Donnerstag an einem Warnstreik der Gewerkschaften GEW und Verdi beteiligt. Die Gewerkschaften fordern für die Beschäftigten sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro.

Die Streikenden, die aus ganz OWL nach Bielefeld gekommen waren, trafen sich zunächst in der Ravensberger Spinnerei zu einer Protestversammlung und zogen dann in einem Demonstrationszug am Rathaus vorbei zum Bielefelder Jahnplatz.

Dort sprach Maike Finnern, stellvertretendeLandesvorsitzende der GEW, zu den streikenden Beschäftigten. Sie kritisierte vor allem die unterschiedliche Bezahlung von beamteten und angestellten Pädagogen, die mehrere hundert Euro im Monat betragen kann.