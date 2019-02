Die rückläufige Zahl an Strafverfahren drückt die so genannte Richterbelastungsquote von 109 auf 99,9 Prozent. Foto: dpa

Von Peter Bollig

Bielefeld (WB). Der deutliche Rückgang an Straftaten, den die Bielefelder Polizei am Mittwoch bei der Vorlage ihrer Kriminalitätsstatistik für 2018 vermelden konnte, schlägt sich auch am anderen Ende der Verfahrenskette nieder: Beim Amtsgericht Bielefeld ist die Zahl der Strafverfahren insgesamt rückläufig.