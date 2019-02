Bielefeld/Ennigerloh (WB). Die Polizei ist auf der Suche nach Taxi-Fahrgästen. Bereits in der Nacht zum 9. Februar ließ sich eine Gruppe von acht Personen mit einem Taxi von Bielefeld nach Ennigerloh fahren.

Als das Taxi in Ennigerloh gegen 3.20 Uhr auf der Bahnhofstraße in Höhe der Alleestraße anhielt, sollen die sechs männlichen und zwei weiblichen Fahrgäste aus dem Taxi gesprungen und in unterschiedlichen Richtungen davongelaufen sein.

Zeugen, die Angaben zu den Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Oelde unter 02522/9150 zu melden.