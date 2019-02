Der Film soll frühestens im Herbst 2022 in die Kinos kommen, die Produktion beginnt frühestens im Januar 2020. Die Idee, einen Kinofilm zu machen, trage er schon »seit zehn Jahren« mit sich herum. Jetzt habe er auch den richtigen Partner gefunden: die in München ansässige Filmproduktionsfirma Rat Pack. Das Unternehmen ist eine bekannte Größe im Geschäft – und produzierte schon Kinohits wie »Keinohrhasen«, »Die Welle« oder »Bang Boom Bang«.

Per Twitter kündigte Ruthe am Freitagmorgen seine Kino-Pläne an. »Zum Inhalt des Films werde ich noch nichts verraten«, sagt Ruthe. Und er lässt auch offen, welche Figuren in dem Streifen mitwirken.