Bielefeld (WB/hz). 11.834 dokumentierte Geschwindigkeitsverstöße auf Bielefelds Straßen, Dutzende Fahrverbote und Punkte in der Flensburger Verkehrstäter-Datei gegen Raser am Autosteuer sowie ein kräftiges Klingeln von Verwarn- und Bußgeldern im sechsstelligen Bereich in der Stadtkasse – das ist das Fazit der viermonatigen Testphase des zweiten mobilen Blitzers in der Großstadt.