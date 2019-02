Am Dienstagmorgen verteilten Gewerkschaftsmitglieder Flugblätter und Brezeln am Standort Bielefeld. Angesichts angekündigter Einsparungen von langfristig 100 Millionen Euro pro Jahr durch den Einsatz des Beratungsunternehmens McKinsey und einer Verlagerung von Teilen der Produktion in Auslandswerke, strebt die IG Metall Gespräche über Standortsicherung an.