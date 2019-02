Bielefeld (WB/hz). Im Fall der tödlichen Tritte im so genannten »Punkerhaus« an der Gustav-Winkler-Straße hat das Bielefelder Schwurgericht am Mittwoch den 45-jährigen Angeklagten wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung zu fünf Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt.